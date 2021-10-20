Утром 20 октября ВСУ выпустили по Донецку почти полсотни мин и гранат

ВСУ продолжают обстреливать. Фото: Штаб ООС

Утром, 20 октября, вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок Старомихайловка, что на западе столицы ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь был открыт в 07.05 со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили по населенному пункту десять 82-миллиметровых мин, а также произвели 35 выстрелов из гранатометов

- Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, - подчеркнули в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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