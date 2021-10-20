Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 12 357 пациентов

За все время 59 112 человек выздоровели от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 15 октября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 764 жителей.

- По состоянию на 10.00 20 октября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 77 513- сообщили в Минздраве ДНР.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 660 жителей.

За все время 59 112 человек выздоровели от коронавируса.

Зарегистрировано 6044 летальных случаев.

Лечение продолжают 12 357 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве

Напомним, что в ДНР планируют увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19, сообщили в Минздраве Республики.

На сегодняшний день в государстве работает больше пятисот прививочных пунктов. От коронавирусной инфекции вакцинируют российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

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