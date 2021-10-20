За сутки коронавирус побороли 224 жителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 253 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 20 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 16 706, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 224 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 12 280 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 40 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 1960 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 2466 пациентов.