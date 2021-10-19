Погода в Донецке 20 октября: Ожидается пасмурный и холодный день, без осадков

Утром столбики термометров покажут от -1 градуса мороза до +2 градусов тепла Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду в столице Донецкой Народной Республики ожидается пасмурная погода. Облачный день придет в Донецк на смену ясному утру. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром столбики термометров покажут от -1 градуса мороза до +2 градусов тепла. Днем максимальная температура воздуха составит +8…+9 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет равно 754-755 миллиметрам ртутного столба.

Что касается всей текущей недели, то на территории ДНР в этот период прогнозируют до +15 градусов тепла и осадки.

- В отдельные дни ожидаются небольшие дожди. Основной фон температуры воздуха ночью составит +1…+7 градуса тепла, днем +9…+15 градусов, - сообщили в Гидрометцентре Республики.

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