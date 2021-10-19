В обстрелах Донецка и Горловки участвовали три бригады ВСУ

По фактам обстрелов ведется следствие. Фото: Генеральная прокуратура ДНР

В обстрелах Донецка и Горловки 15-18 октября считают ответственными военных трех бригад ВСУ. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что 15 и 17 октября военнослужащие 10-ой горно-штурмовой бригады под командованием Вячеслава Котлика открыли огонь по Горловке, в результате чего пострадало остекление двух домов. Силовики 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады по приказу командира Олега Зенченко 17 октября обстреляли окрестности Ясиноватой. Там повреждения получила трансформаторная подстанция, из-за чего без света остались жители поселков Верхнеторецкое и Красный Партизан.

Днем позже солдаты 54 отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием Алексея Майстренко нацелились на Донецк, где повредили снарядами 4 жилых дома, хозпостройку, автомобиль и производственный цех Донецкого механического завода.

- В отношении командиров украинской армии и их подчиненных открыты восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 УК ДНР «Террористический акт», - заявили в Генеральной прокуратуре.

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