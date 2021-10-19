В ЛНР зафиксировали циркуляцию новых штаммов коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс»

В Республике растет количество заболевших ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Луганской Народной Республики циркулируют штаммы коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс». Их присутствия не наблюдалось в прошлом эпидсезоне. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР, главврач Луганской республиканской СЭС Дмитрий Докашенко.

Он отметил, что новые вариации вируса отличаются большей степенью заразности для людей, когда один инфицированный может представлять уже гораздо большую опасность для окружающих.

- Даже у тех, кто уже переболел коронавирусом в прошлом сезоне, нет иммунитета к этим штаммам и быть не может. Именно поэтому такое количество заболевших, - объяснил Докашенко во время эфира на радиостанции «Вести плюс Луганск».

Главный санитарный врач уточнил, что вакцинирование препаратом «Спутник V» не способно уберечь организм от заболевания новыми штаммами вируса, однако благодаря этому иммунная система может отреагировать на болезнь намного раньше, чем у непривитых людей.

Тем временем в Республике увеличилось число летальных исходов, вызванных COVID-19. Сообщается, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни более 40 жителей ЛНР.

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