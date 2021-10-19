Киев сорвал переговоры по освобождению Андрея Косяка

Украинская сторона отказалась от участия в экстренной видеоконференции. Фото: dnronline.su

Киев отказался принять участие в экстренной видеоконференции минской подгруппы по вопросам безопасности, где планировалось обсудить ситуацию с захватом и удержанием в украинском плену сотрудника представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Хотя еще утром поступила информация о готовности всех участников рабочей группы к проведению встречи. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

- В 11.06 (по восточноевропейскому летнему времени) сегодня представитель Украины господин Полищук вышел на телефонную связь с координатором рабочей группы по безопасности и заявил, что делегация Украины не высказывала согласия на проведение внеочередного заседания подгруппы, - рассказал полпред.

Что интересно, еще утром, около 10.50, свою готовность ко встрече подтвердили все без исключения стороны переговоров. Но затем Украина включила заднюю.

- Мы обновили наши предложения и созываем экстренное заседание рабочей группы на завтра, - заявил Владислав Дейнего.

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