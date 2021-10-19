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Здоровье19 октября 2021 13:39

В ДНР новый максимум по числу зараженных COVID-19 за сутки - 1204 случая

Также за прошедший день были выявлены 422 случая пневмоний
Ирина ДМИТРИЕВА
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За сутки медики провели 2345 лабораторных исследований

За сутки медики провели 2345 лабораторных исследований

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией - 1204 подтвержденных случая за день. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 18 октября провели 2345 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 1108 случаев заболевания COVID-19, а у 96 пациентов на присутствие инфекции в организме указали клинико-эпидемиологические показатели, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, за прошедшие сутки были выявлены 422 случая пневмоний. Медики госпитализировали в больницы 147 больных с воспалением легких, из них 114 человек нуждаются в кислородной поддержке.

За время пандемии число заболевших коронавирусом в Республике достигло 76749 человек. Из них продолжают лечиться 12336 пациентов, были выписаны после выздоровления 58452 пациента, умерли от последствий болезни 5961 житель ДНР.

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