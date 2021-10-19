В Донецке в результате ДТП пострадал 9-летний ребенок

Дети часто становятся участниками происшествий на дороге. Фото: МЧС ДНР

В Донецке в результате ДТП был травмирован несовершеннолетний ребенок. Инцидент произошел в Буденновском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что 9-летний подросток выехал на велосипеде на проезжую часть дороги, где натолкнулся на остановившийся автомобиль «Daimer-Benz». В результате мальчик получил травмы.

- С травмами ребенок был доставлен в больницу, - сообщили правоохранители.

В ведомстве пояснили, что юные пешеходы и велосипедисты часто становятся участниками ДТП. В этом году на дорогах Республики произошло около 10 аварий с участием детей, в которых ребята получили травмы различной степени тяжести. Каждая вторая авария из этого числа была совершена по вине юных велосипедистов.

Сотрудники полиции призывают родителей быть внимательными и контролировать досуг несовершеннолетних детей. А подростков просят садиться за руль велосипеда только при условии знания и соблюдения дорожных правил.

- Управляя велосипедом, вы должны осознавать, что являетесь полноправными участниками дорожного движения, - напомнили они.

Читайте также

В Снежном по «горячим следам» задержан убийца

Ревнивец забил до смерти пришедшего в гости соперника (подробнее)