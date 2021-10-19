В ЛНР инициировали экстренное заседание минской подгруппы по безопасности

О созыве внеочередной встречи сообщил министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Луганская Народная Республика инициировала экстренное заседание минской подгруппы по вопросам безопасности. Причиной стали захват и удерживание в украинском плену наблюдателя представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом сообщил полномочный представитель Республики на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Инициировали проведение экстренного внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности на 19 октября в 13.00 с целью выработки решения по вопросу о незамедлительном освобождении и возврате нашего наблюдателя, как необходимом шаге по восстановлению доверия, а также поиска путей обеспечения безопасности наблюдателей СЦКК Донецка и Луганска на линии соприкосновения в дальнейшем, - говорится в заявлении.

Необходимость такой встречи подтвердили и в Донецкой Народной Республике, где также выразили желание исключить подобные прецеденты в будущем.

- Ждем подтверждения участия от украинской стороны, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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