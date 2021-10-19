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Политика19 октября 2021 11:32

ОБСЕ возобновит патрулирование на Донецкой фильтровальной станции

Сотрудники наблюдательной миссии помогут обеспечить безопасные условия работы на критически важном объекте гражданской инфраструктуры региона
Ирина ДМИТРИЕВА
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Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч потребителей по обе стороны от линии разграничения. Фото: КП «Вода Донбасса»

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч потребителей по обе стороны от линии разграничения. Фото: КП «Вода Донбасса»

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе возобновят сопровождение работников Донецкой фильтровальной станции на рабочие смены - спустя три года отсутствия мониторинга обстановки в этом районе. О такой возможности договорились во время встречи с руководством МИД ДНР. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Состоялась техническая встреча руководства Донецкого офиса СММ ОБСЕ с Полномочным представителем Республики Натальей Никоноровой. По итогам обсуждения достигнуто взаимопонимание о необходимости возобновления мониторинга миссией соблюдения предоставленных сторонами гарантий безопасности на время ротации рабочих смен на Донецкой фильтровальной и Васильевской насосной станциях, - рассказали там.

Сообщается, что к такой мере решили прибегнуть для предотвращения случаев с захватом сотрудников СЦКК, которые сопровождают работников станций.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится около Ясиноватой и обеспечивает водой порядка 400 тысяч абонентов по обе стороны от линии разграничения.

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