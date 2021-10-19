В Донбассе продолжается поиск жертв войны: Жителей просят сообщать об известных им местах захоронений погибших в зоне конфликта

В проведении поисковых работ задействованы силовики и судмедэксперты. Фото: МИД ЛНР

Жителей Донбасса просят сообщать об известных им местах захоронений жертв военного конфликта в регионе, а людей, чьи родные пропали за это время, - сдать анализ ДНК. Так экспертам будет проще опознать найденные останки. Об этом сообщили в Межведомственной рабочей группе по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечения памяти, созданной в ЛНР.

- Если вы обладаете данными о лицах, пропавших без вести в период активных боевых действий 2014-2015 годов на территории Луганской Народной Республики, просим вас об этом сообщить. Сбор и уточнение информации ведется с целью идентификации останков, найденных в местах стихийных захоронений, и создания базы данных генетического материала родственников лиц, пропавших без вести, - рассказали в рабочей группе.

Уточняется, что сообщить информацию можно по телефону «горячей линии» +38 (072) 216-80-30 или отправив письмо на электронную почту wg-img-lpr@ya.ru

Напомним, республики Донбасса договорились о проведении совместных поисков захоронений жертв украинской агрессии. В ДНР и ЛНР также создадут общие базы данных ДНК для дальнейшей идентификации останков обнаруженных тел.

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