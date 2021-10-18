19 октября в Донецке будет облачно с прояснениями, дождь
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецке и Донецкой Народной Республике 19 октября будет облачно с прояснениями. Дождь.
По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет от +7 до +9 градусов.
В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.
В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: «Надевай теплое платье с Фомы». К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: «Фома ломит закрома, все бери задарма». Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.
По прогнозам синоптиков, 20 октября в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, без осадков. Температурный фон останется прежним.
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