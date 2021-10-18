Глава ЛНР призвал гарантов выполнения Минских соглашений образумить Киев

Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Луганская Народная Республика призвала страны-гаранты Минских соглашений повлиять на Украину для недопущения инцидентов, подобных захвату офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом сегодня заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Требуем от Украины незамедлительно освободить нашего представителя в СЦКК и вернуть его в Республику без каких-либо уловок и условий. Призываем государства «нормандского формата» – гарантов выполнения Минских соглашений образумить Киев с тем, чтобы не допускать подобных инцидентов, - сказал он.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила офицера-наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК утром 13 октября в зоне разведения сил и средств у Золотого. После того как Киев не выполнил требование Республики о немедленном возвращении наблюдателя, Леонид Пасечник заявил о том, что продолжение диалога с Киевом в рамках Минского формата до освобождения Косяка является бессмысленным. Представительство ЛНР в СЦКК до освобождения офицера прекратило контакты с украинской стороной и ограничило ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ.

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