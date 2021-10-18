В Донецке сотрудники ОБСЕ на четвертый день протестов запросил встречу с руководством МИД ДНР

Руководство донецкого офиса ОБСЕ запросило встречу с министром иностранных дел ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 18 октября, руководство Донецкого офиса СММ ОБСЕ обратилось к Руководителю Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе с просьбой оказать содействие в проведении встречи на уровне Полномочного представителя Республики на переговорах Натальи Никоноровой для обсуждения актуальных вопросов, возникших в связи с блокированием работы Миссии неравнодушными к судьбе незаконно удерживаемого наблюдателя ЛНР в СЦКК представителями общественности.

Руководство Представительства ДНР в СЦКК оказало содействие в организации такой встречи и, сопроводив машину с представителями СММ ОБСЕ, направилось на встречу.

Акция протеста началась 15 октября, в тот же день под окнами штаб-квартиры ОБСЕ был обустроен палаточный городок. Выезды из отеля заблокированы. Поводом для протестов послужило пленение 13 октября украинскими силовиками наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Как отмечают демонстранты, в ОБСЕ самоустранились от оценки этого инцидента, поставив под угрозу ситуацию с безопасностью в регионе.

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