ВСУ с начала суток два раза нарушили перемирие в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные с начала суток два раза нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Артобстрелу подверглось Золотое-5, - передает представительство Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела из стрелкового оружия окрестностей села Калиновка погиб военнослужащий Народной милиции.

Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях не поступала.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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