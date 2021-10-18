Известный российский спортсмен Михаил Кокляев посетил турниры в ДНР

Известный российский спортсмен Михаил Кокляев посетил ряд турниров в ДНР. Фото: Минспорта ДНР

Известный российский спортсмен Михаил Кокляев посетил ряд спортивных мероприятий в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма.

В манеже Донецкого технического университета состоялся Кубок ДНР по дзюдо. 8-ми кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге - 417,5 кг., мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев сказал, что дзюдо является правильным выбором для каждого, кто занимается и соревнуется в этом виде спорта.

Состязания объединили более 60 спортсменов практически из всех городов и районов ДНР.

После этого Михаил Кокляев посетил Кубок и первенство Республики по классическому жиму. А завершении своего визита известный российский спортсмен посетил «Спортмакс», где пообщался с тяжелоатлетами и провел мастер-класс по тяжелой атлетике.

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