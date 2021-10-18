Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт18 октября 2021 14:58

Известный российский спортсмен Михаил Кокляев посетил турниры в ДНР

Гость из РФ провел для начинающих спортсменов мастер-класс по тяжелой атлетике
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Известный российский спортсмен Михаил Кокляев посетил ряд турниров в ДНР. Фото: Минспорта ДНР

Известный российский спортсмен Михаил Кокляев посетил ряд турниров в ДНР. Фото: Минспорта ДНР

Известный российский спортсмен Михаил Кокляев посетил ряд спортивных мероприятий в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма.

В манеже Донецкого технического университета состоялся Кубок ДНР по дзюдо. 8-ми кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге - 417,5 кг., мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев сказал, что дзюдо является правильным выбором для каждого, кто занимается и соревнуется в этом виде спорта.

Состязания объединили более 60 спортсменов практически из всех городов и районов ДНР.

После этого Михаил Кокляев посетил Кубок и первенство Республики по классическому жиму. А завершении своего визита известный российский спортсмен посетил «Спортмакс», где пообщался с тяжелоатлетами и провел мастер-класс по тяжелой атлетике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога: В Донецке именем Арсена Павлова назвали площадь, а в ростовском порту - пограничный катер

Первый комбат «Спарты» Арсен Павлов (Моторола) погиб 16 октября 2016 года в результате теракта (подробнее)