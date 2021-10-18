ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие» в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные три раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Калиново и Сокольников, - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Противник вел огонь из противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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