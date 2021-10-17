Погода в Донецке: 18 октября будет преимущественно пасмурная погода

18 октября ожидается облачная погода, но изредка будут показываться солнечные лучи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

18 октября первая половина дня в Донецке выдастся довольно солнечной, небо будет ясное. После обеда появятся облака, которые продержатся до конца дня. Осадков при этом не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +8 градусов утром до +14 градусов в середине дня. Вечером температурный фон составит +10 градусов. Скорость воздушных потоков в среднем составит 4 – 9 метров в секунду. Возможны порывы до 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 18 октября почитается память святой Харитины. В народе отметили, что в этот период начинает заметно убывать световой день. Существовала примета, по которой определяли погоду на ближайшее время. Если первый снег падал на мокрую землю, то значит ударят морозы, а на сухую – ожидается потепление.

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