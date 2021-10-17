Луганский офис ОБСЕ опроверг сообщения о приостановке работы

Луганский офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не получал указаний о прекращении своей деятельности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Луганский офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не получал указаний о прекращении своей деятельности в регионе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ЛНР со ссылкой на руководителя луганской команды международных наблюдателей Юргена Велнера.

Данное заявление было сделано на фоне публикации информационного агентства Reuters. В нем сказано, что глава миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик приостанавливает работу мониторинговой миссии в Донбассе из соображений безопасности в связи с пикетами.

— Информация Reuters читается неоднозначно и не касается луганского офиса СММ ОБСЕ. Луганский офис не получал никаких указаний от руководства Миссии и продолжает работать обычном режиме, — заявил Велнер дипломатическому ведомству.

Тем временем наблюдатели из ДНР и Украины публичной информации о прекращении своей работы в Донбассе не размещали.

С пятницы, 15 октября, у здания штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке проходят акции протеста. Люди требуют отпустить из плена сотрудника Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

Протестующие заблокировали выходы из гостиницы, где расположен офис международных наблюдателей, и разбили у здания палаточный городок.

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