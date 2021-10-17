Дюжина граждан с подконтрольных Киеву районов в Донбассе были задержаны службой безопасности

Поиск противников киевского режима проводился в Волновахе, Анадоле и Зачатовке [архивное фото] Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Служба безопасности Украины задержала 12 человек, проживающих на подконтрольной им территории Донбасса. Как сообщают в управлении Народной милиции ДНР, у всех них есть родственники на территории Республики.

— Под надуманными предлогами украинские силовики задерживают граждан. После адресных проверок в трех населенных пунктах задержаны 12 человек, имеющих родственников на территории ДНР, которым предъявлены безосновательные обвинения, — говорится в сообщении.

Силовики возобновили поиск противников киевского режима под предлогом проведения «контртеррористических мероприятий». Они проверяют нежилые строения, чердачные и подвальные помещения жилых домов на наличие схронов с оружием и боеприпасами, ведется тщательный досмотр транспорта на блокпостах. Подобная ситуация наблюдается в Волновахе, Анадоле и Зачатовке.

Напомним, в мае этого года сотрудники СБУ задержали пятерых человек в подконтрольной Киеву части Приазовья. Их обвинили в антиукраинских настроениях.

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