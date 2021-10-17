Обстрелом ВСУ повреждена электроподстанция в окрестностях Ясиноватой

В предыдущий раз подстанция была повреждена обстрелом ВСУ 20 сентября [архивное фото] Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 17 октября окрестности Ясиноватой подверглись обстрелу со стороны боевиков вооруженных формирований Украины. В результате чего в очередной раз была повреждена подстанция «Раздольная», которая обеспечивала электричеством несколько близлежащих поселков.

— Обстрел продолжается. Жителей населенного пункта Верхнеторецкое просим соблюдать осторожность, — отметил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Известно, что противник стрелял по окраинам из крупнокалиберных пулеметов. На данный момент без электричества остаются жители поселков Верхнеторецкое и Красный Партизан.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня попыталось задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Но запросы об этом были проигнорированы украинской стороной.

Оперативная группа Представительства Республики уже выехала на место происшествия, чтобы зафиксировать последствия обстрела и проведения разбирательства.

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