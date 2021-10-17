В Макеевке провели митинг-реквием в память о погибших 40 лет назад воинах-афганцах

На митинге присутствовали родные погибших, ветераны Афганистана и сослуживцы из ДНР и РФ. Фото: Администрация Главы ДНР

Сегодня, 17 октября, в Макеевке у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг-реквием, посвященный 40-летию гибели воинов-афганцев Юрию Скрипнику и Виктору Билыку. Макеевчане погибли в 1981 году при выполнении боевого задания в районе кишлака Сайдан в Куфабском ущелье.

— Прошло уже 40 лет с того момента, с того дня, как погибли наши земляки-макеевчане, а вы помните не только их имена, но и обстоятельства их героической гибели. Это важно всем нам, это важно родственникам, которые здесь присутствуют, — отметил на митинге Глава ДНР Денис Пушилин.

На митинге присутствовали родные погибших, ветераны Афганистана и сослуживцы из ДНР и РФ. Они почтили минутой молчания подвиг военнослужащих и возложили к мемориалу цветы. В конце в их часть прозвучал воинский салют.

Война в Афганистане длилась с 1979 по 1989 год. Она унесла жизни более 10 тысяч военнослужащих Советского Союза. В боях участвовали порядка тысячи макеевчан, 39 из них так и не вернулись домой.

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