Десять донецких дзюдоистов станут мастерами спорта РФ

В Донецке прошли соревнования по дзюдо за Кубок ДНР. Фото: Федерация дзюдо ДНР

К концу этого учебного года ожидается, что десять спортсменов из Донецкой Народной Республики получат звания мастеров спорта Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства ДНР Владимир Антонов на прошедших соревнованиях по дзюдо за Кубок ДНР.

Напомним, а эти дни в Донецке проходили соревнования по дзюдо за Кубок ДНР. Лучшие спортсмены помимо медалей получают возможность войти в сборную команду, которая будет представлять Республику на российских соревнованиях.

По словам заместителя председателя правительства ДНР Владимира Антонова, в этом году две дзюдоистки из Донецка уже выступали на соревнованиях в России. Так что опыт организации подобных поездок у местной Федерации дзюдо есть.

На Кубок ДНР по дзюдо также приезжал известный российских спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев. Он отметил хорошую подготовку донецких дзюдоистов. По его словам, они составят конкуренцию Ростовской области.

— Уверен, сейчас здесь воспитывается не один чемпион, — отметил Кокляев.

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