В ДНР планируют увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19

В ДНР продолжается вакцинация населения от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекцией. Те жители, кто сделал прививку в первую очередь, теперь могут ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». В связи с этим возникла необходимость увеличения количества прививочных пунктов.

— В связи с необходимостью вакцинации максимального количества жителей Республики Министерством здравоохранения ДНР планируется увеличение количества пунктов вакцинации от COVID-19, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения ДНР.

Отметим, что на сегодняшний день иммунизацию можно пройти в более полусотни прививочных пунктах. Они организованы на территории всей Республики. От коронавирусной инфекции вакцинируют российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Детальнее с адресами прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте Минздрава Республики в соответствующем разделе или перейдя по активной ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 октября 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 11 719 жителей Республики

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 16 октября 2021 года (подробнее)