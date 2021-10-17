Украинские силовики помешали работе ОБСЕ в районах Золотого и Выскривы

Работа международных наблюдателей в Донбассе сейчас находится в центре внимания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские силовики в Донбассе помешали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах Золотого-3 и села Выскрива, расположенные в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции Республики.

— В районах населенных пунктов Золотое-3 и Выскрива мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники, — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов сами следили за передвижением патрулей ОБСЕ. Боевики их применили в зонах ответственности 24-й и 57-й бригад в районах населенных пунктов Золотое и Орехово.

Работа международных наблюдателей в Донбассе сейчас находится в центре внимания. 13 октября противник похитил сотрудника Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. При этом в отчете ОБСЕ об этом не было сказано ни слова. При этом на произошедшее уже отреагировал заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон.

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