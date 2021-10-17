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Общество17 октября 2021 12:47

В Спартаке начали восстанавливать многоэтажные дома после обстрелов 2014 года

Ремонтные работы начались по улице Чапаева
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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В прифронтовом селе Спартак начали восстанавливать многоэтажные жилые дома по улице Чапаева, которые получили повреждения в ходе боевых действий в 2014 году. Здание под номером один будет готов первым.

По словам главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко, работы только начались. Согласно плану, в октябре планируется восстановить деревянные конструкции крыши и заменить поврежденное кровельное покрытие. Общий объем работ составит около 340 квадратных метров.

Параллельно с восстановлением многоквартирных домов в Спартаке, соответствующие ремонтные работы проводятся в соседнем поселке – Донецк-Северный.

Напомним, в мае этого года завершили ремонт двух многоквартирных домов на проспекте Кремлевский микрорайона Октябрьский. Оба были включены в списки на восстановление еще в 2017 году. Но из-за отсутствия финансирования работы не были сразу выполнены в полном объеме.

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