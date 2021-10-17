Обстрелов в Донбассе в минувшие сутки зафиксировано не было

На линии соприкосновения в ЛНР под обстрел попал район поселка Голубовское. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины в Донбассе в минувшие сутки не обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. По данным управления Народной милиции Республики, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

— За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают, что все же был зафиксирован один обстрел. Под огнем оказался район поселка Голубовское. Противник применил автоматический станковый гранатомет АГС-17, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и стрелковое оружие.

Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры на территории Республики или жертвах среди мирного населения не поступала.

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