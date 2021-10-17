Около 400 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в ЛНР

На стационарном и амбулаторном лечении находится 2 691 пациент Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки медики в Луганской Народной Республике диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 390 человек. О приросте больных сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Согласно статистике, за прошедшие сутки с учета в медучреждениях сняли 112 человек. Их выписали как полностью выздоровевших после получения двух отрицательных результатов теста на коронавирус.

Также отмечается увеличение числа летальных случаев. Зарегистрировано 18 смертей пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в ЛНР выявлено 16 453 случая заболевания, из них болеет 2 691 пациент, 11 924 человека побороли болезнь, 1 838 умерших.

Напомним, в Республике до сих пор действует режим повышенной готовности. Местные власти ввели его в начале пандемии для недопущения распространения коронавируса, а также предприняли ряд мер. Изменения коснулись, в том числе режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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