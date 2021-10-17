100-летнюю жительницу Дзержинского наградили почетным знаком «От благодарного народа ЛНР»

Александра Платоновна переехала в Дзержинск из Тамбовской области. Фото: администрация города Ровеньки

100-летнюю жительницу ровеньковского поселка городского типа Дзержинский Александру Богданову в день ее рождения наградили почетным знаком «От благодарного народа Луганской Народной Республики».

Поздравить долгожительницу с юбилеем приехали почетные гости из городской мэрии, администрации Главы ЛНР и депутат Народного Совета. Они вручили имениннице цветы, сладости и памятные подарки, а также пожелали бодрости духа, добра и благополучия.

Александра Платонова Богданова переехала в Дзержинск еще в 1972 году. До этого она проживала в Тамбовской области – субъект Российской Федерации. Здесь она трудилась в колхозе и занималась воспитанием детей. У Александры Платоновны есть родной сын и четверо племянников. Она окружена любовью и заботой родных.

Несмотря на свой солидный возраст, юбилярша, по-прежнему, жизнерадостна и активна. Она отлично помнит все даты и события прожитых лет.

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