ОБСЕ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами по вопросу об освобождении захваченного Украиной Андрея Косяка

В Донецке продолжается акция протеста Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что готовы способствовать налаживанию диалога между сторонами по вопросу об освобождении захваченного Украиной представителя Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

В СММ отметили, что наблюдатели ОБСЕ не были непосредственными свидетелями упомянутого события.

- Мы получила информацию только после того, как это событие уже произошло, - сказали в Миссии. - Тем не менее, СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием.

Тем временем в Донецке под зданием штаб-квартиры офиса ОБСЕ в Донецке продолжается акция протеста. Митингующие разбили палаточный городок и требуют содействовать в освобождении Андрея Косяка.

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