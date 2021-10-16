Украина направит в Донбасс офицеров запаса

В Донбасс призовут около 450 офицеров запаса ВСУ. Фото: штаб ООС

Украинское командование призовет около 450 офицеров запаса на должности командиров взводов для укомплектования подразделений вооруженных формирований в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Учитывая критическую ситуацию с падением боеспособности бригад в зоне ООС, Генштаб ВСУ отправил указания в военкоматы на активизацию агитационной работы по подбору граждан для прохождения военной службы по контракту, - сообщил он.

По словам Эдуарда Басурина, предположительно срок службы призванных офицеров запаса продлится один год.

Тем временем, в вооруженных формированиях Украины проходит расследование комиссии штаба так называемой «операции объединенных сил» по факту хищения вооружения, поставленного Соединенными Штатами Америки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Война в Донбассе остается для украинских боевиков основным источником доходов

Факты хищения оружия и военного вооружения уже приобрели массовый характер (подробнее)