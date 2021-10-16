Коронавирус в ДНР выявили еще у 805 жителей

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 633 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 15 октября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 805 жителей.

- По состоянию на 10.00 16 октября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 75 545- сообщили в Минздраве ДНР.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 605 жителей.

За все время 57 969 человек выздоровели от коронавируса.

Зарегистрировано 5857 летальных случаев.

Лечение продолжают 11 719 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве

Тем временем, Глава ДНР Денис Пушилин ревакцинировался от коронавируса. Руководитель государства призвал жителей Республики последовать его примеру

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