Война в Донбассе остается для украинских боевиков основным источником доходов

В украинской армии продолжаются хищения вооружения. Фото: штаб ООС

В вооруженных формированиях Украины проходит расследование комиссии штаба так называемой «операции объединенных сил» по факту хищения вооружения, поставленного Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Уточняется, что в 79-й бригаде ВСУ недосчитались десяти приборов ночного видения и двух тепловизоров. А в 24-й – 22-х бронежилетов и 14 кевларовых шлемов.

- Зона проведения так называемой «ООС» остается основным источником доходов для боевиков ВСУ, - отметил он. - Факты хищения оружия и военного имущества уже приобрели массовый характер, больше напоминая преступно отлаженную схему, в которой задействованы должностные лица всех силовых ведомств Украины.

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