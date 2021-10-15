Украинские войска обстреляли из минометов Ясиноватую

Огонь был открыт в 11.55 со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем украинские военные обстреляли из минометов город Ясиноватую. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 11.55 со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. В направлении Ясиноватой были выпущены 6 мин калибром 82 миллиметра, - рассказали наблюдатели.

Ранее сообщалось, что прошедшие сутки в Донбассе прошли относительно мирно.

- Нарушений комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - отчитались в управлении Народной милиции ДНР.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР киевские силовики нарушили режим тишины один раз за сутки. Обстрелу подвергся район поселка Молодежное, огонь по нему велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

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