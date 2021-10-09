Более 500 случаев заражения и 82 смерти: В ДНР опубликовали статистику заболеваемости COVID-19 за день

За сутки медики провели более 1000 лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике зафиксировали более 550 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Медики провели 1161 лабораторное исследование. Из них коронавирус был подтвержден у 478 человек, а в 73 случаях диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за указанный период были сняты с учета после полного выздоровления 342 пациента, а вот 82 человека не смогли справиться с последствиями ковида и умерли. Кроме того, у 392 больных была выявлена пневмония, из них медики госпитализировали в больницы 194 человека.

Таким образом, за все время в Республике были обнаружены и учтены 71575 случаев заражения COVID-19. Все еще продолжают лечение 10370 пациентов, выздоровели 55819 из них, не перенесли болезнь и скончались 5386 жителей.

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