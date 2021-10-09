Беспокойная ночь в Безыменном: С наступлением темноты под украинский обстрел попало село на юге ДНР

Украинские военные перешли от провокационных действий к постоянным обстрелам. Фото: штаб «ООС»

ВСУ продолжают уже ставшую традиционной для них практику ночных обстрелов Донбасса. На этот раз под удар киевских силовиков попало село Безыменное на юге Донецкой Народной Республики. Сообщение об этом поступило от представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Первый выстрел был зафиксирован около полуночи со стороны населенного пункта Широкино. Оттуда по Безыменному были выпущены в общей сложности 17 боеприпасов.

- Обстрел начался в 23.37. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Широкино. Противник выпустил 7 гранат из РПГ, 10 гранат из АГС, применялось стрелковое оружие, - сообщили наблюдатели.

По словам представителей Республики, режим прекращения огня для ВСУ работает исключительно на словах. Отмечается, что украинская сторона традиционно проигнорировала запрос Донецка на восстановление тишины путем применения координационного механизма.

Напомним, за прошедшую неделю украинская армия обстреляла 9 населенных пунктов в ДНР. А вчера под огонь киевской артиллерии попали окрестности Донецка и село Сосновское на юге Республики. Против них использовались минометы и гранатометы.

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