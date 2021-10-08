Под огнем украинской артиллерии оказались окраины Донецка и юг ДНР

В ходе обстрелов подразделения ВСУ применяли крупнокалиберное оружие. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки украинские войска дважды обстреляли территорию ДНР. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огонь попали окрестности поселка Александровка на западе Донецка и села Сосновское в Новоазовском районе. В их направлении были выпущены 12 мин из 82-миллиметровых минометов и еще 25 гранат из АГС, - рассказали наблюдатели.

Сообщается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры также не поступала.

В представительстве добавили, что украинская сторона в СЦКК продолжает практику игнорирования запросов Республики на установление режима тишины.

Напомним, днем ранее под обстрелом противника оказались поселок шахты имени Гагарина под Горловкой и село Ленинское на юге страны.

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