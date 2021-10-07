Украинские боевики препятствовали работе беспилотников международных наблюдателей. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики препятствовали работе беспилотников ОБСЕ в окрестностях Счастья, Николаевки и Врубовки. Они использовали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В районах Счастья, Николаевки и Врубовки в зоне ответственности 79-й и 24-й бригад мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия военной техники, размещенной в жилых районах, - рассказал он.

В ВСУ созданы целые подразделения, которые средствами радиоэлектронной борьбы глушат беспилотники международной миссии. Напомним: в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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