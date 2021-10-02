Украинские военные нанесли минометный удар по селу на окраине Донецка

Огонь из минометов велся с позиций ВСУ в районе Марьинки. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»
Сегодня, 2 октября, украинские военные трижды нарушили перемирие, выпустив в направлении ДНР 39 мин и гранат. Под огонь попали села Луганское и Коминтерново. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
В 12:07 по селу Коминтерново на юге ДНР было выпущено 15 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.
А после 14 часов под огонь попало село Луганское, расположенное в нескольких километрах южнее Донецка, рядом с пунктом пропуска «Еленовка». В течение 20 минут ВСУ выпустили по селу 24 мины калибром 82 миллиметра. Причем обстрел велся дважды – с расчетом, что после первого минометного удара люди выйдут из укрытия.
Огонь из минометов велся с позиций ВСУ в районе Марьинки.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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