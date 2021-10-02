В ДНР руководительницу государственного ведомства оштрафовали за взятки на 17 миллионов рублей

Громкое дело рассмотрел один из межрайонных судов Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое дело рассмотрел на днях один из межрайонных судов Республики. На скамье подсудимых оказалась гражданка Т., которая занимала руководящую должность в одном из государственных ведомств ДНР. Чиновницу приговорили за взятки в особо крупном размере к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда ДНР.

Чиновницу обвинили в том, что она брала особо крупные суммы денег с четырех субъектов хозяйственной деятельности - за дальнейшую поставку товаров в учреждения ведомства, в котором работала. Причем сохранения поставок в объемах, аналогичных за предыдущие периоды.

- Гражданка Т. признана виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 343 УК ДНР (получение взятки должностным лицом лично в особо крупном размере за совершение действий, которые входят в его служебные полномочия, в пользу представляемого взяткодателем лица), - говорится в сообщении.

Впрочем, приговор еще может быть обжалован участниками процесса.

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