Коронавирус в ДНР обнаружили еще у 807 жителей

Число больных ковидом увеличилось в разы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки медики Донецкой Народной Республики обнаружили наличие коронавирусной инфекции еще у 807 человек, 41 житель скончался от последствий болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 29 сентября провели 1405 лабораторных исследований, из них выявили 650 новых случаев заболевания, а у 157 пациентов диагноз «COVID-19» установили по результатам анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 565 человек. А вот у 317 пациентов, обратившихся за медицинской помощью, была обнаружена пневмония. Из них в больницы госпитализировали 158 человек.

Таким образом, за все время пандемии в ДНР медики зарегистрировали 67201 случай заражения жителей COVID-19. Уже прошли курс лечения и полностью выздоровели 52471 человек, продолжают лечиться 9855 пациентов, не смогли перенести болезнь 4875 граждан.

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