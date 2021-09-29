Новая госпитальная база для больных COVID-19 открылась в Шахтерске

В Шахтерске готовится к открытию новая госпитальная база Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтерске с 4 октября начнет работать новая госпитальная база на 40 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

— У нас открыто сейчас 39 госпитальных баз общей коечной мощностью 3734 места, из которых 925 – места кислородные. Открываем новые госпитальные базы. Готовится с 4 октября открытие госпитальной базы на 40 мест в городе Шахтерске, — отметил руководитель ведомства.

Тем временем в других лечебных учреждениях Республики проводится докомплектация необходимым оборудованием и расходными материалами – аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами.

По актуальным данным на 29 сентября в ДНР зарегистрировано 66 394 случая заболевания COVID-19. Их них на амбулаторном и стационарном лечении находятся 9 654 пациента, 51 906 человек выздоровели, умерли 4 834.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 сентября 2021 года: На лечении от COVID-19 находятся 9 654 пациента

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 29 сентября 2021 года (подробнее)