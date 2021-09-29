Армия Украины привлекла иностранцев к разминированию территорий в Донбассе

Боевики беспорядочно установили мины в окрестностях населенных пунктов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В зону так называемой «операции объединенных сил» (ООС) прибыли специалисты британо-американской организации HALO Trust. Известно, что их привлекло украинское командование для разминирования территории, прилегающей к населенным пунктам.

— В зоне ответственности 24-й бригады вблизи населенного пункта Попасная отмечены работы по разминированию местности представителями британо-американской организации HALO Trust, — рассказали в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Инициативу проявила Попаснянская городская военно-гражданская администрация. Она обратилась за помощью в обследовании территории, прилегающей к населенному пункту. Сначала запрос поступил к руководству государственной службы по чрезвычайным ситуациям и международным гуманитарным организациям.

Процесс разминирования усложняется тем фактом, что боеприпасы были установлены военными беспорядочно. Это уже стало причиной гибели и ранению мирного населения.

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