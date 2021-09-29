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Общество29 сентября 2021 16:49

На подворье одного из частных домов в ЛНР обнаружили труп бешеной лисы

Диагноз на бешенство подтвержден результатом исследования Региональной государственной лабораторией
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Диагноз "бешенство" был подтвержден экспертным заключением луганской лаборатории

Диагноз "бешенство" был подтвержден экспертным заключением луганской лаборатории

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Брянки, город на территории Луганской Народной Республики, обнаружила на своем участке труп лисы, зараженной бешенством. Об этом сообщают в оперативной сводке Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Труп животного забрали для обследования. Диагноз «бешенство» был подтвержден. Экспертное заключение проводилось в Региональной государственной лаборатории диагностического центра ветеринарной медицины Луганска.

Ранее сообщалось, что ветеринары ЛНР с 15 сентября по 31 октября будут проводить осеннюю диспансеризацию сельскохозяйственных животных, которые содержат в личных подсобных хозяйствах жителей Республики.

Тем временем в ДНР продолжают обсуждать невероятные кадры того, как стадо диких кабанов на днях спокойно прогуливалось по автомобильной дороге в 20 минутах езды от центра Донецка. Замечены взрослые кабаны-секачи, самки и поросята.

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