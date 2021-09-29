Специалисты извлекли из захоронений в ЛНР останки 126 жертв агрессии ВСУ

Представители группы провели вскрытие могилы с телами неопознанных жителей Республики. Фото: Межведомственная группа ЛНР

За два месяца работы специалисты извлекли из массовых захоронений в ЛНР останки 126 жертв агрессии Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила руководитель межведомственной рабочей группы, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

— Сегодня мы смело говорим, что в целом за эти два месяца мы подняли останки 126 человек. Можем смело утверждать, что это мирные жители ЛНР, которые отдали свои жизни в этой страшной гражданской войне, — рассказала Сорока.

Останки извлекаются из захоронений и отправляются на экспертизу для идентификации. Некоторые из них до сих пор считались пропавшими без вести во время украинской оккупации. После всех формальных процедур погибших предадут земли со всеми почестями.

Так, 29 сентября на городском кладбище Краснодона состоялась церемония перезахоронения 36 погибших.

— Гибель каждого мирного жителя Республики более семи лет нестерпимой болью откликается в наших сердцах. Вооруженная агрессия Украины, те смерть и разрушения, которые она принесла – незаживающая рана Донбасса, — отметил в своем обращении глава ЛНР Леонид Пасечник.

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