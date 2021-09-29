Глава ДНР сократил полномочия Народной милиции

НМ ДНР лишается полномочий по координации деятельности по разминированию территорий ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Народной милиции ДНР сократили полномочия по части координации деятельности разминированию территорий. Соответствующий указ был подписан Главой ДНР Денисом Пушилиным и опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Данный документ вносит изменения в положение об Управлении Народной милиции ДНР. Он был принят 3 декабря 2020 года. В нем сказано, что в задачи оборонного ведомства входит защита территорий Республики, отражение вооруженной агрессии, организация призывов и прием на службу, проведение военных сборов и пр.

В том числе в положении шла речь о координации работы органов исполнительной власти и организаций в сфере разминирования, оказание помощи в реализации международных программ, проектов и операций в данной сфере. Данный пункт был убран по решению Главы ДНР.

При этом подпункт об организации и проведении разминирования территории Республики совместно с заинтересованными органами власти и организациями изменениям не подвергся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армия Украины в два раза увеличила интенсивность обстрелов ДНР

За прошедшие сутки противник выпустил порядка 80 боеприпасов по направлению населенных пунктов Республики (подробнее)