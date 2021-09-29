На донецкой шахте Засядько продолжаются поиски не вышедшего на поверхность горняка

Один из горняков остался на шахте во время аварии [архивный снимок] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Почти неделя прошла с момента аварии на шахте имени А.Ф. Засядько в Донецке. На утро 29 сентября продолжаются поиски горняка, который не вышел на поверхность, и тушение пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— На 06:00 29 сентября, не вышедший на поверхность человек, не обнаружен. Продолжается активное тушение, проводится выпуск и охлаждение горящих элементов крепи, тлеющей горной массы. Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы, — говорится в сообщении.

Для устранения опасности на шахте работают горноспасатели государственной военизированной службы МЧС, привлечены 3 единицы техники и 25 человек личного состава.

Напомним, 23 сентября на шахте имени А.Ф. Засядько возникла ЧС вследствие пожара. На тот момент на производстве находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На утро следующего дня все люди были выведены на поверхность, за исключением одного горняка. Его поиски продолжаются каждый день с момента аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке на шахте Засядко третьи сутки тушат пожар и ищут не вышедшего на поверхность горняка

Аварию на предприятии ликвидируют 70 горноспасателей (подробнее)