Родион Мирошник: Дорожная карта по урегулированию конфликта в Донбассе требует утверждения парламентами ЛНР и ДНР

Документ дорожной карты обсуждается уже порядка года. Фото: Родион Мирошник / Fаcebook

Дорожная карта по урегулированию конфликта в Донбассе должна быть утверждена не только Верховной радой Украины, но и Народными советами ЛНР и ДНР. Об этом заявил Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по вопросам политического урегулирования Контактной группы.

— Согласованный сторонами документ под названием то ли «дорожная карта», то ли «план действий» должен быть утвержден всеми тремя представительскими органами участников конфликта, а именно – Верховной Радой Украины, Народным Советом ЛНР и Народным Советом ДНР. Только в таком случае этот документ становится официально признанным всеми участниками и будет обязательным к выполнению, — подчеркнул Мирошник.

Эксперт отметил, что «это конструктивное, внятное и компромиссное предложение в рамках Минских соглашений». Момент принятия документами парламентами должен стать точкой отсчета к началу выполнения шагов нового плана урегулирования конфликта.

— Принятие или отказ от утверждения документа должны стать для многих наблюдателей ярким маркером того куда нацелена Украина как сторона конфликта, на урегулирование или же на затягивание и продолжение кровопролития, — добавил представитель.

Согласно проекту дорожной карты через три дня после принятия документа должен произойти обмен удерживаемыми лицами, через 10 дней начаться работа по разминированию территорий и не позднее следующих тридцати дней за Донбассом должен быть закреплен «особый статус».

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