В ЛНР погиб военнослужащий: Народная милиция открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Украинские военные вели огонь из стрелкового оружия. Фото: штаб ООС

Военные ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции Республики.

Украинские военные вели огонь из стрелкового оружия в направлении поселка Донецкого, в результате обстрела погиб военнослужащий Народной милиции.

- Попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны ВСУ не принесли результата. Поэтому подразделения Народной милиции для подавления огневой активности противника были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, - сообщили в оборонном ведомстве.

Там полагают, что ВСУ преднамеренно пытаются спровоцировать Народную милицию на решительные ответные действия во время переговоров по урегулировании конфликта в Донбассе.

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