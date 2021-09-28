Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2021 19:39

В ЛНР погиб военнослужащий: Народная милиция открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Об этом сообщили в оборонном ведомстве
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Украинские военные вели огонь из стрелкового оружия. Фото: штаб ООС

Украинские военные вели огонь из стрелкового оружия. Фото: штаб ООС

Военные ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции Республики.

Украинские военные вели огонь из стрелкового оружия в направлении поселка Донецкого, в результате обстрела погиб военнослужащий Народной милиции.

- Попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны ВСУ не принесли результата. Поэтому подразделения Народной милиции для подавления огневой активности противника были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, - сообщили в оборонном ведомстве.

Там полагают, что ВСУ преднамеренно пытаются спровоцировать Народную милицию на решительные ответные действия во время переговоров по урегулировании конфликта в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинский генерал раскрыл план, как США и Великобритания готовят Украину на роль зачинщика мировой войны

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке» о целях учений «Объединенные усилия», которые сейчас проходят на территории незалежной (подробности)